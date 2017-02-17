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Общественную экологическую сеть начали создавать в трех районах региона

16:57 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы ТООДД "ЧИР" "ВКонтакте"

Тюменский, Тобольский и Ишимский районы посетили активисты областного общественного детского движения "ЧИР", которые работают над проектом создания общественной экологической сети.

Об этом сообщила председатель ТООДД "ЧИР" Светлана Максимова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По ее словам, в этих районах уже начинают формироваться инициативные группы. Весной общественники-экологи планируют начать выпуск необходимой для работы на местах полиграфии - табличек, баннеров и рабочих тетрадей.

"Мы планировали инициативные группы примерно по десять человек, но получается гораздо больше. Берем целыми классами, ребята активно участвуют, им нравится", - пояснила Светлана Максимова.

Напомним, проект Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР" по созданию общественной экологической сети в селах юга региона стал победителем конкурса первой грантовой волны от фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива" и принес им президентский грант в 1,5 млн рублей.

В движении "ЧИР" уверены, что создание инициативных групп и разработка экологических маршрутов в муниципальных образованиях региона станет весомой поддержкой инициативных подростков и молодежи в сельских поселениях, разовьет у жителей региона наблюдательность, сформирует у них целостную систему восприятия окружающего мира с экологических позиций, что очень актуально в современном мире.

"Каждый из эколого-краеведческих маршрутов охватит как интересные исторические памятники, так и объекты флоры и фауны. Реализацию проекта планируем завершить в августе 2017 года", - отметила Светлана Максимова.

У организации уже есть опыт в подобной сфере: сотрудники "ЧИР" создали популярный среди активных ребят туристический маршрут в районе с. Онохино, который поддержали в Русском географическом обществе.

Дарья Казакова

Теги: грант , экология , гражданская инициатива , туризм , ЧИР , дети , социально ориентированные некоммерческие организации

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