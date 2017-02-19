Испанский хирург высоко оценил уровень мастерства тюменских коллег

cirugiadetorax.files.wordpress.com

Один из ведущих европейских торакальных хирургов Диего Гонсалес-Ривас поделился с коллегами из тюменской ОКБ №1 опытом передовой, наименее травматичной техникой операций на легких.

Под руководством Диего Гонсалеса за два дня тюменские хирурги прооперировали несколько пациентов с типичными случаями онкологического заболевания легких. За практической частью школы следовали теоретические обсуждения хирургических торакальных техник. Испанский хирург высоко оценил опыт тюменских коллег.

"Нельзя не заметить слаженную, командную работу тюменских хирургов и анестезиологов-реаниматологов, их опыт и степень участия в операциях. Уверен, в ближайшем будущем в Тюмени станут обычными и другие сложные техники оперативных вмешательств. Для этого здесь есть всё необходимое", - отметил Диего Гонсалес-Ривас.

Один разрез и минимальная послеоперационная травма - так проводят хирургическое лечение злокачественных образований легких в тюменском центре уже пятый год. В основном такие операции показаны пациентам с первой, второй, в редких случаях - с третьей стадией заболевания. Все инструменты вводятся через один порт-прокол, травмируется только один нерв. Постоперационный и реабилитационный периоды у пациентов в таких случаях проходят легче и быстрее.