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На строительстве установки полипропилена "ЗапСибНефтехима" окончены свайные работы

16:46 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

На строительстве установки по производству полипропилена крупнейшего современного нефтехимического комплекса в России "ЗапСибНефтехим" окончены свайные работы, завершается заливка фундаментов. Общий прогресс на установке полипропилена, как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, составляет 29,1%.

Продолжается предварительная сборка надземных трубопроводов, монтаж подземных трубопроводов и металлоконструкций. На текущий момент на всей стройплощадке погружено 109,4 тыс. свай – это 98% от общего количества по проекту.

На строительстве установки пиролиза, общий прогресс на которой составил 42,2%, выполнено устройство фундаментов – 108 тыс. куб. м, залито бетона ("выше нуля") – 26,4 тыс. куб. м, проложено подземных трубопроводов – 19,3 тыс. метров, смонтировано 17,6 тыс. тонн металлоконструкций, изготовлено и смонтировано 51,5 тыс. диаметр-дюймов надземных трубопроводов.

На строительстве установки по производству полиэтилена завершается устройство фундаментов (выполнено 24,0 тыс. кубометров). Продолжается устройство колонн и стен на здании экструзии, а также устройство колонн и балок в реакторных зонах и силосных парках. Общий прогресс по это установке составил в декабре 27,5%. Проложено 2,8 км подземного трубопровода.

Продолжается префабрикация наружных трубопроводов в цехе предварительного изготовления (выполнено 24,0 тыс. диаметр-дюймов). Смонтирована первая партия надземной трубы на главных эстакадах, там же продолжается монтаж металлоконструкций.

По окончании строительства и пуска производств "ЗапСибНефтехим" позволит насытить спрос на российском рынке. Его продукции хватит на производство свыше 2,2 млн. км труб для водоснабжения, 600 млрд медицинских пробирок, 71 млн автомобильных деталей и 151 кв. км ковровых покрытий.

В работах на площадке задействовано более 12 тыс. строителей из 100 компаний со всей России. Численность операционного блока – 192 человека. Они решают задачи подготовки будущего персонала, контроля оборудования, экспертизы документации. Большинство из них - инженерно-технические работники, более половины – тоболяки.

Площадь будущего комплекса – 460 га. На этой территории уместились бы 200 Красных площадей Москвы.

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фото Тобольской промплощадки
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Теги: СИБУР , ЗапСибНефтехим , инвестиционный проект , полипропилен , Тобольская промышленная площадка

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