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Водопровод и насосная станция введены в эксплуатации на "ЗапСибНефтехиме"

15:43 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

На сетях водоснабжения и водоотведения строящегося нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" введена в эксплуатации сеть протяженностью 19 км 397 м и насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения, от которой осуществляется водоснабжение потребителей площадки ЗСНХ, включая вахтовый городок, полевые офисы, контрольно-пропускные пункты и объекты строительства.

В январе 2017 года в вахтовом городке также введена в эксплуатацию насосная станция пожаротушения и питьевого водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

На строительстве резервуаров для хранения воды системы технического и противопожарного водоснабжения завершены механомонтажные работы, один из резервуаров готов к гидроиспытаниям. На остальных трех ведется монтаж кровли. Примерное окончание работ по сборке резервуаров - середина марта.

Общий вес металлоконструкций четырех резервуаров - 2 тыс. 340 тонн - это примерный вес типовой трехподъездной пятиэтажки.

Резервуары выполнены из углеродистой стали, при взаимодействии с воздухом она окисляется, на металле появляется рыжий цвет. После монтажа поверхность резервуара пройдет пескоструйную абразивную очистку и покраску.

фото Тобольской промплощадки

Теги: СИБУР , ЗапСибНефтехим , водопровод , инвестиционный проект , Тобольская промышленная площадка

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