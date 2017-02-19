У будущих педагогов будет больше практических занятий

delovoysaratov.ru

Новый образовательный стандарт позволит выделить больше часов для прохождения практики в школе студентов педагогических специальностей. Количество практических занятий увеличится в два раза, рассказала директор института психологии и педагогики ТюмГУ Людмила Волосникова.

"Что касается практики, то я всегда за хорошую теорию и фундаментальность. И кредо ТюмГУ - подготовить хорошего специалиста. Практики не хватает, ее мало в рамках стандарта, который был утвержден в 2001 году. Хорошо, что ситуация меняется, принят новый образовательный стандарт", - отметила она.

При этом, директор института пояснила, что радоваться этому факту не стоит. Она рассказывает, что Германия уже пережила этот опыт, они сделали акцент на практическую ориентированность. Но тут же встает вопрос об объеме знаний, который получают за четыре года бакалавры и за пять специалисты, пишет "Вслyх.рy". Директор школы №70 Лидия Русакова считает, что бакалаврам не хватает пространства и времени на развитие культуры личности, культуры речи, начитанности.