На "ЗапСибНефтехиме" введены в эксплуатацию тридцать девять трансформаторных подстанций

фото Тобольской промплощадки

39 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ введены в эксплуатацию на Тобольской строительной площадке СИБУРа. От них "питаются" комплекс зданий "Цеха огнезащиты", контрольно-пропускные пункты, площадки строительства, полевые офисы, временный вахтовый поселок строителей, наружное освещение площадок для хранения и складирования оборудования и материалов.

Также закончены работы по прокладке высоковольтных линий электропередач напряжением 10кВ общей протяженностью более 108 км, кабельных линии напряжением 10 кВ общей протяженностью более 6 км. по периметру стройплощадки установлены 437 светильников наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

Продолжается строительство центрального распределительного пункта (ЦРП) и главной понизительной подстанции (ГПП 1 и ГПП 2), которые обеспечат электроснабжение всей будущей площадки "ЗапСибНефтехима". Главная понизительная подстанция будет получать питание от энергосистемы и распределять электроэнергию при более низком напряжении по всему предприятию. На понизительной станции завершен монтаж стеновых панелей и металлоконструкций в здании закрытого распределительного устройства (ЗРУ) электроэнергии. В ЗРУ также завершены бетонные работы по устройству кабельных лотков и пола.

Кроме того, в рамках строительства ГПП-1 и ГПП-2 окончены бетонные работы по устройству фундаментов для 10 трансформаторов. На четырех трансформаторах будет понижаться напряжение электроэнергии с 500 кВ до 110 кВ и 35 кВ, на шести трансформаторах будет происходить понижение с 110 кВ до 10 кВ.

фото Тобольской промплощадки