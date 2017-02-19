Имена победителей географической олимпиады назвали в Тюмени

Фото пресс-службы ТюмГНГУ

Определены победители географической олимпиады среди тюменских школьников. В областной тур прошло более 40 юных географов, сообщает региональный департамент образования и науки.

Олимпиада по географии прошла в два тура. В теоретической части школьники отвечали на вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью и физико-географическими особенностями природных явлений, в практической - решали логические инженерные задачи.

Школьники продемонстрировали знание общих географических закономерностей, характеристик природы, материков и населения, особенностей политической карты мира, применяли навыки работы с картами и статистическими материалами. Жюри отметило, что ребята блестяще работали с картами в этом году.

Лучшими среди 9 классов стали Роман Гультяев из Ишимского лицея имени Е.Г. Лукьянец, Степан Свидерский из тюменской гимназии №21 и Антон Фень из школы №5 г. Тюмени.

В параллели 10-11 классов победу одержали Арина Тишенская, Андрей Ляпин и Никита Шахов из гимназии ТюмГУ.