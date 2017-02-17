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В Тобольске установлены баки для раздельного сбора пластика

17:30 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Акцию "Вторая жизнь пластика" по установке пятидесяти баков для раздельного сбора пластика и его дальнейшей переработки запустила администрация Тобольска совместно с СИБУРом и "Тюменским заводом полимерных изделий". Официальное открытие первого пункта сбора пластика прошло на территории школы №9.

Первыми в контейнер опустили пластиковые предметы школьники, глава города Тобольска Владимир Мазур и генеральный директор "СИБУР Тобольска" Константин Белкин.  

Проект является логическим продолжением акции #ФормулаПолимера, организованной весной 2014 года, в рамках которой силами горожан было собрано и переработано более 14 тонн пластика. После вторичной переработки были изготовлены тысяча пар бахил для городской поликлиники и спортивная одежда для детской хоккейной команды. После окончания акции в администрацию города обратились жители с просьбой продолжить сбор пластика, инициативу поддержали. Были установлены три экспериментальных контейнера в разных школах города, в течение двух месяцев шло апробирование конструкций, в результате была выбрана наиболее удобная. Параллельно на экспериментальных площадках проходили уроки повышения экологической грамотности школьников.

Глава города Владимир Мазур: "Сегодня мы начинаем большое дело, которое повлияет на жизнь нашего города в будущем. Сбор пластика и его дальнейшая переработка позволит нам изменить устоявшееся отношение к отходам. Это не мусор, а сырье для вторичного производства необходимых в быту  каждого человека предметов".

Член правления – управляющий директор СИБУРа, генеральный директор "СИБУР Тобольска" Константин Белкин считает, что самое важное в процессе производства – это стремление к минимальному количеству отходов. "Возможно, кто-то из вас слышал такой термин – экономика замкнутого цикла. Эта экономика  предполагает производство таких товаров, которые после использования не становятся мусором и не попадают на свалку, а могут быть переработаны и снова использованы. Так вот полимеры – все, что мы производим в СИБУРе – в итоге можно переработать в новую продукцию", - сказал он.

Обслуживанием контейнеров и переработкой пластика занимается "Тюменский завод полимерных изделий", компания работает по данному профилю с 2009 года. Генеральный директор "Тюменского завода полимерных изделий"  Владимир Кайда: "Если для примера взять пластиковую бутылку, что из нее можно сделать? Самое популярное – одежда. Это синтетические волокна, из которых делают футболки, кофты, пуховики. Можно изготовить мусорные пакеты, бахилы, щетки. Товарная линейка из вторсырья обширна".

Опыт европейских стран показывает, что смена восприятия отработанного пластика от мусора к вторсырью, приводит к положительному эффекту. Сегодня переработка пластика во многих европейских странах достигает отметки 90%. Этого эффекта можно добиться и на отдельной взятой территории, уверены организаторы проекта, если с юного возраста выработать определенную культуру поведения. По этой причине установку первых пунктов сбора пластика проводят в школах города. 

В рамках акции прошел конкурс детских рисунков "Экологический набат", приуроченный к году экологии в России. В своих работах школьники предлагали различные способы сохранения экологического равновесия в городах. Победителям вручили подарками, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.  

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фото Тобольской промплощадки
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Теги: Тюменский завод полимерных изделий , экология , вторсырье , школы , Тобольск , СТБУР , Константин Белкин , пластик , Владимир Кайда

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