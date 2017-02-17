Четвероногий любитель яблок ищет дом

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Полугодовалый щенок по кличке Авалар ищет постоянный дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Авалар - компаньон, который поймет хозяина с полуслова и поддержит. Умный и сообразительный щенок, предпочитающий прогулки праздному времяпрепровождению. Лучшая награда для него – кусочек яблока и ласковые руки заботливого хозяина. Обожает активные игры, контактный, сообразительный, ловкий, обаятельный и ласковый пес, который станет верным другом для всей семьи.

Найден в ноябре 2016 года на ул. Карской. Кастрирован, привит. Отдают со взносом в 500 рублей. Телефон: 8 909 740-40-56 (Татьяна).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова