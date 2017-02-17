Единороссы четырех субъектов поделились опытом работы фракций

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Обсуждение плана работы совещательного органа на 2017 год и организация работы фракций заксобраний четырех территорий, входящих в структуру межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", стали главными темами заседания комиссии по работе фракций партии в представительных органах госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления районов и городских округов.

Председатель комиссии, руководитель фракции "Единая Россия" Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова отметила, что фракции, депутатский корпус являются главным партийным ресурсом. "Единая Россия" уделяет пристальное внимание организации работы депутатских объединений. У каждого из регионов есть положительный опыт законотворческой деятельности, реализации партийных проектов, взаимодействия в работе с депутатами представительных органов.

"Наши фракции – это фракции большинства, и мы несем большую ответственность перед жителями. В рамках комиссии будем эти вопросы обсуждать, обмениваться опытом, выявлять болевые точки в работе фракций и, конечно, работать над решением этих проблем. На Урале уже есть положительный опыт работы партийной комиссии по работе с фракциями. Мы продолжим эти начинания, сохранив преемственность", – подчеркнула Чечунова.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов поделился опытом реализации единороссами социально направленных партпроектов. В июне 2015 года по инициативе главы региона Владимира Якушева стартовал партийный проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Благодаря проекту дома строятся без привлечения бюджетных средств, только на личные средства единороссов и всех, кто присоединился к инициативе. Личное участие в проекте приняли члены фракции "Единая Россия" Госдумы Николай Брыкин, областной думы Богдан Богославец, Игорь Нак, а также член президиума политсовета регионального отделения партии Владимир Шевчик. Дома построены в Бердюжском, Тюменском, Ишимском, Упоровском и Тобольском районах. В 2017 году планируется построить еще четыре дома: в Ярковском, Нижнетавдинском и Голышмановском районах, а также в Заводоуковском городском округе.

Руководитель депутатской фракции "Единая Россия" думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Западнова рассказала о практике благотворительности, направленной на поддержку больных детей, а также талантливой молодежи.

"Проводим на территории благотворительные акции по сбору средств для конкретного ребенка или семьи. Кроме того, прорабатываем возможность создания благотворительного фонда, чтобы иметь возможность отправить малыша на лечение за границу. Это актуальная и сложная, но в то же время нужная задача", - рассказала Западнова.

Руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин обратил внимание на особенности своей территории, которые откладывают отпечаток на работе фракции: "Ямал отличается спецификой региона, он находится на северной территории. Много приезжих, работающих вахтовым методом, это откладывает отпечаток на работу с людьми. Фракционная специфика состоит в том, что мы являемся движущей силой, сплачивающей депутатов различных уровней".

Казарин поделился опытом создания фракционного депутатского клуба: "Это своеобразная встреча без галстуков, на которую приглашаем интересных спикеров, возвращаясь на места, депутаты могут применить новые знания в работе на территории".

Подводя итог заседания, Елена Чечунова призвала коллег учесть в организации работы фракций партии в законодательных органах опыт единороссов Госдумы по проведению заседаний с участием представителей профильных министерств и ведомств, представителей крупных производственных компаний региона по вопросам рассматриваемой проблематики, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.