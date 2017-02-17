up

17.02.2017 пятница

EUR 60.654

USD 57.1507

В Тюмени -14..-16 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Презентация фильма "Не павшие и не живые" состоялась в областной думе

16:49 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
duma72.ru

Презентация фильма "Не павшие, не живые" состоялась в информационно-выставочном комплексе Тюменской областной думы 17 февраля.  Это седьмой фильм патриотического проекта "Герои России. Бессмертно".

Проект реализуется в рамках благотворительной программы компании "Транснефть – Сибирь" совместно с тюменским отделением Национального благотворительного фонда и телерадиокомпанией "Регион-Тюмень".

Фильм рассказывает о непростой судьбе родителей, чьи дети до настоящего времени значатся как пропавшие без вести в период боевых действий. В Тюменской области проживают восемь таких семей - шесть сыновей пропали без вести в Чеченской Республике и двое в Афганистане. Тема фильма послужила основой для обсуждения сложных вопросов, связанных с организацией поисковой работы пропавших без вести военнослужащих и обеспечением социальных гарантий членам семей военнослужащих, погибших в горячих точках.

В презентации фильма приняли участие депутаты Тюменской областной думы, руководители исполнительных органов власти региона, лидеры общественных организаций.  В своих выступлениях они высказали благодарность  АО "Транснефть – Сибирь" за поддержку целого ряда патриотических проектов, среди которых цикл фильмов "Герои России. Бессмертно", который рассказывает о жизни, военной службе и боевом подвиге погибших в локальных войнах наших земляков.

Ежегодно в областном центре при поддержке АО "Транснефть – Сибирь" проводятся традиционные встречи членов семей погибших из Тюменской области и других регионов России, развивается движение "Бессмертный батальон Тюмени" и другие проекты, которые способствует сохранению и увековечиванию памяти павших за Отечество солдатах и обеспечивают адресную поддержку членам семей погибших.  По итогам состоявшегося разговора планируется подготовить и принять постановление Тюменской областной думы.

Теги: облдума , Афганская война , Герои России , Транснефть-Сибирь , Чеченская Республика

Последние новости

20:42 В Тюмени отметили 100-летие писателя Ивана Истомина Фото
18:39 Ишимские мастерицы представили эксклюзивных кукол на выставке-продаже
18:09 Тюменцам расскажут, как привить детям любовь к ЗОЖ
18:08 ЕГЭ по русскому языку сдадут родители школьников
17:52 18 февраля - события дня
17:41 Четвероногий любитель яблок ищет дом
17:30 В Тобольске установлены баки для раздельного сбора пластика Фото
17:19 Год экологии стартовал в тюменской школе
17:08 В Центр тюркологии ТюмГУ передали уникальную книгу
17:05 Владимир Якушев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме

Ассоциация инновационных регионов России укрепит сотрудничество с Тюменской областью

В Тюменской области заработает первый завод по производству пластиковой упаковки

Политика

Единороссы четырех субъектов поделились опытом работы фракций

Михаил Щетинин: голодная Россия ничего не сможет

Валентина Матвиенко проинформировала Дмитрия Медведева о работе над законом "О теплоснабжении"

Экономика

На строительстве установки полипропилена "ЗапСибНефтехима" окончены свайные работы

На "ЗапСибНефтехиме" введены в эксплуатацию тридцать девять трансформаторных подстанций

Водопровод и насосная станция введены в эксплуатации на "ЗапСибНефтехиме"

Общество

В Тюмени отметили 100-летие писателя Ивана Истомина

Ишимские мастерицы представили эксклюзивных кукол на выставке-продаже

Тюменцам расскажут, как привить детям любовь к ЗОЖ

Спорт

Тюменцы старшего возраста приводят в гармонию тело и душу

В Тюмени соревновались особые горнолыжники со всей страны

Чемпионат по спортивному ориентированию на лыжах примет пруд Лесной

Происшествия

В Омутинском мужчина ударил полицейского, возбуждено уголовное дело

В Боровском супружеская пара прописала у себя более ста мигрантов

Пьяный тоболяк стал причиной столкновения пяти автомобилей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+