Презентация фильма "Не павшие и не живые" состоялась в областной думе

duma72.ru

Презентация фильма "Не павшие, не живые" состоялась в информационно-выставочном комплексе Тюменской областной думы 17 февраля. Это седьмой фильм патриотического проекта "Герои России. Бессмертно".

Проект реализуется в рамках благотворительной программы компании "Транснефть – Сибирь" совместно с тюменским отделением Национального благотворительного фонда и телерадиокомпанией "Регион-Тюмень".

Фильм рассказывает о непростой судьбе родителей, чьи дети до настоящего времени значатся как пропавшие без вести в период боевых действий. В Тюменской области проживают восемь таких семей - шесть сыновей пропали без вести в Чеченской Республике и двое в Афганистане. Тема фильма послужила основой для обсуждения сложных вопросов, связанных с организацией поисковой работы пропавших без вести военнослужащих и обеспечением социальных гарантий членам семей военнослужащих, погибших в горячих точках.

В презентации фильма приняли участие депутаты Тюменской областной думы, руководители исполнительных органов власти региона, лидеры общественных организаций. В своих выступлениях они высказали благодарность АО "Транснефть – Сибирь" за поддержку целого ряда патриотических проектов, среди которых цикл фильмов "Герои России. Бессмертно", который рассказывает о жизни, военной службе и боевом подвиге погибших в локальных войнах наших земляков.

Ежегодно в областном центре при поддержке АО "Транснефть – Сибирь" проводятся традиционные встречи членов семей погибших из Тюменской области и других регионов России, развивается движение "Бессмертный батальон Тюмени" и другие проекты, которые способствует сохранению и увековечиванию памяти павших за Отечество солдатах и обеспечивают адресную поддержку членам семей погибших. По итогам состоявшегося разговора планируется подготовить и принять постановление Тюменской областной думы.