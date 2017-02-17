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Владимир Якушев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме

17:05 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме в Сочи 27-28 февраля.

Губернатор примет участие в пленарном заседании "Новая региональная политика. Возможности для развития", на котором выступит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Ожидается также, что Владимир Якушев подпишет дорожную кару с компанией "Газпромнефть", соглашения с еще несколькими компаниями. Кроме того, он проведет ряд встреч с представителями крупного бизнеса, европейских стран.

На форуме также будут работать заместитель губернатора Вадим Шумков, заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, генеральный директор АО "Управляющая компания "Индустриальные парки Тюменской области" Андрей Саносян. Он в частности проведет презентацию индустриальных парков и инвестиционных проектов перед активом "Деловой России", поучаствует в круглых столах "Вызовы цифровой экономики: роль социокультурной среды и инфраструктуры для развития бизнеса", "Взаимодействие институтов развития", проведет переговоры с потенциальными резидентами индустриальных парков.

Напомним, что на прошедшем в сентябре 2016 года форуме в Сочи губернатор  выступил на пленарном заседании, подписал соглашения с Севастополем и Челябинской областью, достиг договоренности с компанией Леруа Мерлен о строительстве второго торгового центра в Тюмени. Здесь будет создано 250 рабочих мест. Строительство объекта начнется уже весной. Планируется, что  инвестор вложит в проект 1,5 млрд рублей.

Теги: Сочи , Владимир Якушев , инвестиционный форум

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