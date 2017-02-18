Единороссы предлагают распространить антитабачный закон на электронные сигареты

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Законопроект, которым предлагается распространить действие антитабачного законодательства на бестабачные курительные изделия, внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Николай Герасименко и Марат Бариев.

Как сообщает РИА Новости, это следует из базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке парламентарии указали, что разработали законопроект для совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего дыма от кальянов, вейпов, электронных сигарет, объединяемых законопроектом в группу "бестабачных курительных изделий", и последствий их потребления.

"Законопроект распространяет ограничения на обращение, продажу, запрет на потребление несовершеннолетними гражданами, а также использование в общественных местах, продвижение на рынке бестабачных курительных изделий по аналогии с ограничениями и запретами, принятыми для табачных изделий. Также законопроект распространяет действие закона на табачные изделия и электронные системы доставки табака, действие которых основано на нагревании табака", — говорится в материалах.

Парламентарии отметили, что использование бестабачных курительных изделий в общественных местах также можно расценивать как стимулирование потребления табака, вовлечение несовершеннолетних в процесс его потребления, что противоречит направлению деятельности государства по борьбе с табачной эпидемией.

"Ассортимент представленных на рынке аксессуаров для потребления табака либо безникотиновых смесей, кальянных камней, сиропов и прочего, несмотря на отсутствие в приведенном на упаковке составе никотина, тем не менее, ориентирован на демонстрацию узнаваемой имитации собственно процесса курения и провоцирует в конечном итоге потребление табака и распространение табачной зависимости", — указано в пояснительной записке.