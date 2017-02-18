Доля отечественных лекарств на российском рынке выросла на четверть

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До 76% выросла доля отечественных лекарств на рынке России за 2016 год и составила около 225 млрд рублей. Это на четверть больше прошлогодних показателей.

Об этом заявил на заседании экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности его глава, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, передает РИА Новости.

"Динамика развития российских производителей существенно опережает темпы ввоза в страну импортных лекарственных препаратов. Доля отечественных лекарств на российском рынке за последний год выросла до 76%", — сказал он.

При этом депутат отметил, что за тот же период доля отечественных компаний на рынке вакцин выросла до 65% в денежном выражении и 85,5% в упаковках.

"По мнению экспертов, это фактически означает, что "календарь прививок" практически полностью закрываем российскими лекарственными препаратами. Внешняя политика и экономика диктуют нам свои условия, и наша промышленность должна отвечать на эти вызовы, становясь сильнее", — добавил депутат.