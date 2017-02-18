Ямал признан "Областью добра" на всероссийском конкурсе

правительство.янао.рф

Ямал стал обладателем Гран-при Второго всероссийского конкурса лучших региональных проектов в области образования и духовного просвещения "Область добра".

Церемония вручения наград прошла в здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Приветствуя организаторов и участников, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, важность реализации новых востребованных социальных проектов в области сохранения культуры, традиций, национальных ценностей и повышения образованности общества. Ямальские проекты получили самую высокую оценку.

"Большая честь получать эту награду. На Ямале, в суровых условиях Российской Арктики все жители точно знают, что область добра находится в сердце и душе каждого человека. Я благодарен президенту страны за то, что есть возможность реализовать очень важные проекты и окружить заботой и теплом каждого жителя", - сказал в ответном слове губернатор округа Дмитрий Кобылкин.

Напомним, в 2017 году на конкурс было подано 156 заявок из 60 регионов России. Победителей определял организационный комитет, в него вошли зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова, глава Синодального отдела по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), учредитель Фонда святителя Василия Великого Константин Малофеев, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, а также ученые и специалисты в соответствующих областях.

Арктический регион представил 10 проектов в четырех номинациях. Жюри высоко оценило четыре инициативы: Ноябрьскую православную гимназию за духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей с учетом культурно-исторических особенностей округа; организацию работы кочевой школы и развитие кочевых форм дошкольного и начального образования, право на которое предусмотренного законом округа "Об образовании"; государственную программу развития и поддержки одаренных детей на 2014-2020 годы, предусматривающую ежегодный окружной конкурс среди учащихся детских школ искусств и музыкальных школ и дальнейшее развитие их талантов с помощью стипендий, летних творческих школ, мастер-классов; Военно-исторический клуб музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского, ставший большой образовательной площадкой для патриотического воспитания молодежи.

По результатам конкурса составят реестр эффективных региональных практик, работающих на улучшение социально-демографической ситуации и духовно-нравственного климата в регионах России.