Ученые из МГУ успешно протестировали вещество, замедляющее старение

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Российские биологи успешно проверили работу препарата по замедлению старения клеток на мышах, продлив им жизнь на 15% или 45 дней.

Результаты экспериментов они опубликовали в журнале Aging, сообщает РИА Новости.

"Эта работа существенна как с теоретической, так и с практической точки зрения. С одной стороны, она показывает ключевую роль активных форм кислорода, вырабатываемых митохондриями, в старении организма млекопитающих. С другой стороны, открывается путь к лечению старения антиоксидантами, специфически нацеленным в митохондрии", — пояснил декан факультета биоинфенерии и биоинфоматики МГУ, академик Владимир Скулачев.

Напомним, он является сторонником теории Августа Вейсмана. Согласно ей, смерть и старение — не случайные процессы дряхления тканей тела и умирания клеток, а целенаправленная эволюционная программа, заставляющая старые организмы уступать место новым поколениям живых существ.

Руководствуясь этой идеей, академик и его научная команда уже несколько лет работают над созданием препаратов, которые бы замедляли старение одной из самых важных частей клеток – их митохондрий, своеобразных "энергостанций" нашего тела. В митохондриях происходит процесс окисления питательных веществ и преобразование их энергии в "энерговалюту" клетки, молекулы АТФ, необходимую для запуска всех процессов, требующих расходов энергии.

Несколько лет назад команда Скулачева открыла молекулу SkQ1, которая может решить эту задачу. Она представляет собой мощный антиоксидант, способный проникать внутрь митохондрий и нейтрализовать агрессивные молекулы окислителей, разрушающие ее стенки и снижающие ее КПД. Это вещество входит в состав глазных каплей "Визомитин", который Скулачев и его коллеги поставляют уже несколько лет в российские аптеки.

В новой работе Скулачев и его единомышленники показали, что SkQ1 действительно замедляет старение организма, помогая митохондриям дольше и лучше работать. Свои опыты ученые проводили на особой линии мышей, генетически предрасположенных к появлению случайных мутаций в ДНК митохондрий. Такие мыши живут крайне недолго по сравнению с обычными лабораторными грызунами – около 280-290 дней вместо 2-3 лет. Накопление мутаций и разрушение митохондрий ведет к массовой гибели их клеток, преждевременному старению и смерти.

Таких мышей ученые разделили на две группы, одна из которых питалась нормальной диетой, а вторая – диетой с добавлением SkQ1. Когда грызуны достигли восьмимесячного возраста, различия между представителями той и другой группы стали заметными даже несведущим наблюдателям.

К примеру, мыши из контрольной группы начали быстро терять вес, у них искривлялся позвоночник, они теряли волосы и в целом начинали вести себя, как пожилые особи. С другой стороны, грызуны, употреблявшие SkQ1, не проявляли типичных признаков старения еще как минимум 40-45 дней, благодаря чему их здоровая старость продлилась гораздо дольше, чем у первых мышей. В среднем, мыши, употреблявшие SkQ1, жили около 335 дней, тогда как особи из контрольной группы обычно дотягивали лишь до 290 дней.

Помимо "Визомитина", Скулачев и его команда работают над созданием и началом производства другого лекарства на базе SkQ1, раствора для приема внутрь. Сейчас он, как сообщает пресс-служба МГУ, проходит клинические исследования. В случае успеха этих исследований "лекарство от старости" может появиться в аптеках через 2-3 года.