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Британцы смоделировали идеальный женский танец

14:02 18 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ДИ "Пионер"

Группа ученых из Нортумбрийского университета представила 3D-модель женского танца, который, по их утверждениям, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статью в научном издании Nature.

В исследовании приняли участие 39 девушек, чьи движения фиксировались с помощью специальной аппаратуры. После окончания первой стадии эксперимента трехмерные модели участниц были продемонстрированы группе  мужчин, которые должны были оценить танец каждой испытуемой.

Проанализировав полученные от экспертной группы данные, ученые сконструировали трехмерную модель идеального женского танца. Выяснилось, что наивысшие баллы получили девушки, которые задействовали в танце преимущественно нижнюю часть корпуса. При этом избыточная активность рук явно снижала степень привлекательности участниц эксперимента.

Теги: танцы , ученые

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