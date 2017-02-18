Росздравнадзор отметил рост цен на жизненно важные лекарства в 2016 году

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На 1,4% выросли розничные цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших в 2016 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

"По итогам 2016 года розничные цены амбулаторного сегмента увеличились на 1,4% (в 2015 году увеличение цен составило 8,8%), что значительно ниже официального уровня инфляции. В ценовой категории препаратов до 50 рублей в 2016 году розничные цены увеличились на 1,6% (в 2015 году цены увеличились на 16%)", — говорится в сообщении.

Также в Росздравнадзоре отметили, что уровень фактических отпускных цен на препараты необходимых производителей по итогам 2016 года составил 1,6% (в 2015 году увеличение цен составило 8,9%), а закупочные цены на препараты госпитального сегмента по итогам 2016 года повысились на 4,4% (в 2015 году увеличение цен составило 8,9%).

"В то же время розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, выросли в 2016 году на 7,4% (в 2015 году — на 19,5%), в том числе по ценовым категориям: до 50 руб. – на 18,6% (в 2015 году – на 35,3%); от 50 до 500 руб. – на 8,6% (в 2015 году – на 22,9%); свыше 500 руб. – на 4,3% (в 2015 году – на 11,6%)", — отметили в Росздравнадзоре.