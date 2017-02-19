Минобороны испытает в Арктике новую спецтехнику

минобороны.рф

Испытания новых образцов снегоболотоходной техники начались в Арктике. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Специалистам предстоит пройти маршрут от поселка Тикси до острова Котельный, далее обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне. Техника и личный состав экспедиции обеспечены всем необходимым.

В ходе марша будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур обеспечивать поддержание автономности и необходимую готовность образца к выполнению задач.

"Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и конечно же модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ", — цитируют Дмитрия Булгакова РИА Новости.