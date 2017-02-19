up

19.02.2017 воскресенье

EUR 61.4496

USD 57.6342

В Тюмени -7..-9 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Минобороны испытает в Арктике новую спецтехнику

11:11 19 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
минобороны.рф

Испытания новых образцов снегоболотоходной техники начались в Арктике. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Специалистам предстоит пройти маршрут от поселка Тикси до острова Котельный, далее обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне. Техника и личный состав экспедиции обеспечены всем необходимым.

В ходе марша будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур обеспечивать поддержание автономности и необходимую готовность образца к выполнению задач. 

"Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и конечно же модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ", — цитируют Дмитрия Булгакова РИА Новости.

Теги: Минобороны , Арктика

Последние новости

13:52 Крымские вина начнут поставлять в итальянские рестораны
13:13 На Луне к 2030 году планируют начать добывать гелий-3
12:32 Инкассатор из Нижнего Тагила инсценировал собственное ограбление из-за низкой зарплаты
12:02 В Тюмени составят рейтинг добросовестных перевозчиков
11:53 Испанский хирург высоко оценил уровень мастерства тюменских коллег
11:11 Минобороны испытает в Арктике новую спецтехнику
10:16 Тюменцев научат оказывать первую медицинскую помощь
09:57 В Тюменской области отмечается естественный прирост населения
08:18 Чемпионы тюменской лиги "КЭС-БАСКЕТ" определятся в Ялуторовске
19:18 Тюменские и ялуторовские волонтеры обменялись опытом
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме

Ассоциация инновационных регионов России укрепит сотрудничество с Тюменской областью

В Тюменской области заработает первый завод по производству пластиковой упаковки

Политика

Единороссы предлагают распространить антитабачный закон на электронные сигареты

Лариса Теплоухова: утилизацию медицинских и биологических отходов нужно строго контролировать

Единороссы четырех субъектов поделились опытом работы фракций

Экономика

В Тюменской области растет доля газифицированных сел и деревень

Тюменский завод "Стеклотех" предлагает населению сдать бутылки

Росздравнадзор отметил рост цен на жизненно важные лекарства в 2016 году

Общество

Крымские вина начнут поставлять в итальянские рестораны

На Луне к 2030 году планируют начать добывать гелий-3

В Тюмени составят рейтинг добросовестных перевозчиков

Спорт

Чемпионы тюменской лиги "КЭС-БАСКЕТ" определятся в Ялуторовске

Тюменцы старшего возраста приводят в гармонию тело и душу

В Тюмени соревновались особые горнолыжники со всей страны

Происшествия

Инкассатор из Нижнего Тагила инсценировал собственное ограбление из-за низкой зарплаты

В Омутинском мужчина ударил полицейского, возбуждено уголовное дело

В Боровском супружеская пара прописала у себя более ста мигрантов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+