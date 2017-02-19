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Инкассатор из Нижнего Тагила инсценировал собственное ограбление из-за низкой зарплаты

12:32 19 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Инкассатор в Нижнем Тагиле, заявивший о грабеже у него миллиона рублей, инсценировал с другом это преступление из-за низкой зарплаты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение на инкассатора произошло в Нижнем Тагиле, был похищен один миллион рублей. Инцидент случился 17 февраля. О произошедшем полицейским сообщил сам пострадавший — мужчина 1991 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье за грабеж, совершенный с применением насилия. 

Полицейские Нижнего Тагила оперативно раскрыли преступление. Они выяснили, что грабеж был инсценирован самим потерпевшим, непосредственную помощь которому в этом оказал 27-летний друг.

По словам Ирины Волк, полицейские изначально заподозрили самого заявителя. Его рассказ о нападении неизвестного злоумышленника звучал неубедительно, к тому же у мужчины не было никаких ссадин, при том, что он утверждал, что его ударили сзади.

В ходе беседы с оперуполномоченными подозреваемый сознался, что нападение подстроил он сам. В качестве основного мотива инкассатор назвал низкую зарплату. Полученную сумму он планировал разделить с другом. Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об их аресте, сообщают РИА Новости.

Теги: грабеж , Нижний Тагил

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