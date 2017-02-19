На Луне к 2030 году планируют начать добывать гелий-3

t-l.ru

Индия к 2030 году будет готова добывать гелий-3 на Луне для использования его в качестве энергоресурса, сообщает агентство IANS о ссылкой на заслуженного профессора Индийской организацией космических исследований (ISRO) Сиватхана Пиллаи.

Он отметил, что разработка лунной поверхности, богатой гелием-3, является приоритетным направлением работы ISRO.

Профессор также добавил, что многие страны изучают возможность добычи гелия-3 на Луне. По его словам ресурсов спутника Земли хватит на всех. Такой же оценки придерживаются российские ученые. Как ранее заявлял доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ им. Ломоносова Владислав Шевченко, имеющиеся на Луне запасы гелия-3 могут обеспечить землян энергией на пять тысяч лет вперед.

В настоящее время изотоп гелий-3 на Земле добывают в очень небольших количествах, исчисляемых несколькими десятками граммов в год. На Луне же запасы этого ценного изотопа составляют, по минимальным оценкам, около 500 тысяч тонн. При термоядерном синтезе, когда в реакцию вступает 1 тонна гелия-3 с 0,67 тоннами дейтерия, высвобождается энергия, эквивалентная сгоранию примерно 15 миллионов тонн нефти, сообщают РИА Новости.