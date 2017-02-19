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Крымские вина начнут поставлять в итальянские рестораны

13:52 19 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
ruvarez.ru

Стенд с винами двух крымских производителей стал местом притяжения для посетителей винной ярмарки "I migliori vini italiani" ("Лучшие итальянские вина"), работающей в эти выходные в столице Италии.

Свою продукцию на суд местной публики и известного винного критика Луки Марони привезли Валерий Захарьин и винодельческое хозяйство Alma Valley, в сумме доставившие на Апеннины около 100 бутылок красного, белого и розового вина.

"Очень большое внимание в Крыму уделяется со стороны местных и федеральных властей увеличению площадей виноградников. Благодаря субсидирированию этой отрасли начали расти посадки винограда. Но главное, что есть востребованность со стороны российского потребителя, так как он стал верить в собственный продукт, когда вдруг неожиданно обнаружилось, что мы в России можем делать хорошие вина", — сказал РИА Новости Валерий Захарьин.

По его словам, итогом поездки, помимо ознакомления итальянцев с крымским вином, стала договоренность о его поставках в два местных ресторана.

Теги: Италия , выставка , Крым

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