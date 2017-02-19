Полиция советует тюменцам не доверять экстрасенсам

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Советы о том, как как обезопасить себя от мошенников, дали сотрудники тюменской полиции жителям региона.

Людям интересно все неизвестное, связанное с мистикой. Бывает, что доверчивые граждане обращаются к экстрасенсам, чтобы получить помощь и найти выход из сложных жизненных ситуаций. Но на деле люди, оказывающие подобные услуги, оказываются преступниками, целью которых является присвоение денежных средств клиентов, которые ходят к ним на сеансы.

Аферисты, совершающие мошенничество такого вида, обладают харизмой и даром убеждения людей, умеют вести за собой. Зачастую они наживаются на наиболее уязвимых гражданах – тех, кто оказался в беде. Именно такие люди готовы распрощаться с довольно крупной суммой денег для того, чтобы им помогли выбраться из тяжелой жизненной ситуации.

Полицейские напоминают о мерах, помогающих обезопасить себя от мошенников:

- если к вам подошли незнакомые люди, уверяющие в том, что с вас необходимо снять порчу, сглаз и прочее, - не вступайте с ними в диалог;

- не стоит откликаться на различные объявления ясновидящих, публикуемых в газетах, даже если вы попали в беду;

- если все же преступники обманным путем завладели вашими денежными средствами, немедленно позвоните в полицию и сообщите об этом.

Помните, умелые мошенники в совершенстве владеют техниками манипулирования людьми. Будьте бдительны, и ваши деньги останутся у вас.