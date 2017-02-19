Для студентов Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса провели урок мужества

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Ознакомительную экскурсию для обучающихся Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса провели сотрудники полиции в культурном центре УМВД России по Тюменской области.

Мероприятие для ребят проводил методист музея Виталий Трунев, в ходе него ветеран МВД России поведал юношам и девушкам самые интересные факты о тюменской полиции. В начале экскурсии он рассказал о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Так, юные слушатели с большим вниманием слушали истории о героических поступках Тимура Мухутдинова и Руслана Бацаева. Они рискнули своей жизнью ради спасения людей.

Экскурсантам показали профессиональную технику и предметы быта полицейских, которые стражи правопорядка использовали в разные эпохи. Особенно интересным ребятам показался сейф 1860 года, который весит 410 км. Ветеран показал, как открывается сейф, и рассказал, какие у него есть достоинства и секреты.

После занимательной экскурсии обучающимся продемонстрировали документальный фильм, посвященный памяти бойца ОМОН Тимура Мухутдинова.

Увлекательной частью мероприятия стала беседа с полковником милиции в отставке и участником боевых действий на Северном Кавказе Иваном Матренинских. Он рассказал гостям, как проходила его служба в правоохранительных органах, а также в горячих точках.