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На озере Алебашево погоняет скорая помощь

12:49 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМВД России по Тюменской области

Мероприятие по безопасности дорожного движения "Спецоперация "Лед", посвященное 45-летию дорожно-патрульной службы  Тюмени, состоится на ледовой трассе оз. Алебашево 23 февраля.

15 команд подразделений полиции, Росгвардии и МЧС Тюменской области примут участие в параллельных трековых гонках на патрульных автомобилях. Команды выступят в классе "Передний привод" на "Ладах" и "Фордах", в классе "Полный привод" - на автомобилях УА" и "Нива".   Навыки скоростного вождения в трудных условиях необходимы при преследовании и задержании полицейскими правонарушителей.

Для тюменцев пройдут показательные выступления спортсменов-автогонщиков в классах "Волга" и "Трек1600", сотрудников ГИБДД по задержанию правонарушителей, водителей автомобилей скорой медицинской помощи.

Специальная развлекательно-образовательная программа предусмотрена для юных тюменцев и взрослых участников дорожного движения. Все участники мероприятий получат открытки и сувениры.

Для всех желающих организуют фотозону и фудкорт, катание на мотособаках.

Открытие мероприятия намечено на 12ч асов на автодроме "Культ льда" на оз. Алебашево.

Теги: УМВД России по Тюменской области , гонки , Алебашево

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