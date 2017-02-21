В Тюмени пройдут игры и фестивали в честь бравых ребят

Фото со страницы Информационно-библиотечного центра для молодежи в соцсети "ВКонтакте"

Герои из разных сказок придут в гости к участникам игровой программы "Бравые парни!" в детском саду №92 (ул. Игримская, 22а) 21 февраля. Начало в 10 часов.

Они расскажут малышам о традициях Дня защитника Отечества, а затем проведут игру "Бравые парни!", в которую вошли задания на ловкость и смекалку, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

В библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 10 часов начнется игровая программа "Страна "Родная речь"". Будут рассмотрены необычные речевые обороты, фразеологизмы, история происхождения отдельных слов. Игровые ситуации покажут необходимость соблюдения правил родной речи не только в школе, но и в повседневной жизни.

На викторине "Защитники Отечества" в детской библиотеке №11 (ул. Жуковского, 28) учащиеся познакомятся с историей праздника, примут участие в конкурсах, решат военный кроссворд, разгадают ребусы. Начало в 10 часов.

Игра-путешествие "Армейский экспресс" начнется в 11 часов в библиотеке №12 (ул. Олимпийская, 20а) с обзора книг о военной доблести. Показать знания о современной армии участники смогут в конкурсе "Загадки о военной технике". В состязаниях "Морской конкурс", "Саперы" ребята познакомятся с военными профессиями.

Международному дню родного языка посвящено мероприятие в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Щербакова, 11). Начало в 11 часов. Ребята познакомятся с историей праздника, услышат библейское предание о Вавилонской башне, поговорят о значении слов русского языка. Затем дети разгадают загадки и ответят на вопросы о родном языке.

Игра "Бравые ребята" начнется в 12 часов в библиотеке №17 (ул. Игримская, 33). Пройдут соревнования в ловкости, меткости, смекалке, конкурсы "Знаменитые сражения", "Имена полководцев", "Крылатые слова и народные выражения".

В процессе игры "Честь имею" в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1) ребята расшифруют текст секретного донесения, перейдут через "болото", будут соревноваться в силе и меткости, ответят на вопросы викторины. Начало в 12 часов. В 13 часов начнется фестиваль военно-патриотической песни "Когда поют солдаты…".

Литературный час "Опыт и ошибки" начнется в 13 часов 20 минут в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3). Библиотекарь расскажет школьникам, как подготовиться к итоговому сочинению по направлению "Опыт и ошибки". Ребята разберут высказывания известных людей, вспомнят пословицы и поговорки об опыте и ошибках, обсудят взаимосвязь опыта и ошибок. Библиотекарь порекомендует произведения школьной программы, необходимые для сочинения, зачитает примерные темы сочинений.

Танцевальная программа для городского клуба ветеранов начнется в 13 часов 30 минут во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179).

Центр русской культуры (ул. Камчатская, 138а) в 18 часов приглашает на программу "Защитникам Отечества – виват!".

Соб. инф.