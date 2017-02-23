В России отмечают День защитника Отечества

Фото ИА "Тюменская линия"

День защитника Отечества 23 февраля зародился в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота.

История праздника связана с событиями 1918 года: 28 (15 по старому стилю) января 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) — рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ).

22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества от наступавших германских войск.

Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную армию и началом формирования ее отрядов и частей.

10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета предложение отпраздновать годовщину создания Красной армии, приурочив празднование к ближайшему воскресенью до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления ходатайства решение не было принято.

Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 января 1919 года президиум, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил приурочить эти торжества ко дню Красного подарка, проводимого с целью сбора материальных и денежных средств для Красной армии.

При ВЦИК был создан Центральный комитет по организации празднования годовщины Красной армии и дня Красного подарка, который и назначил проведение торжеств на воскресенье 23 февраля.

5 февраля "Правда" и другие газеты опубликовали следующую информацию: "Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января".

23 февраля 1919 года в России впервые отметили годовщину Красной армии, но ни в 1920 году, ни в 1921 году этот день не отмечался.

27 января 1922 года президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)".

Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий устроил в этот день военный парад на Красной площади, заложив тем самым традицию ежегодного всенародного торжества.

В 1923 году широко праздновался пятилетний юбилей Красной армии. В постановлении президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 года, говорилось: "23 февраля 1923 году Красная армия будет праздновать пятую годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало рабоче‑крестьянской Красной армии, оплоту пролетарской диктатуры".

Десятую годовщину РККА в 1928 году, как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной армии от 28 января 1918 года, но саму дату издания связали напрямую с 23 февраля.

В 1938 году в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая версия происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма — 23 февраля стал днем рождения молодой Красной армии".

Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 года формулировка была немного изменена: "Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной армии".

В 1951 году появилась очередная трактовка праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" было указано, что в 1919 году первая годовщина Красной армии праздновалась "в памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".

В федеральном законе от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы России" день 23 февраля официально именовался "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества".

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России" Федеральным законом от 15 апреля 2006 года, из официального описания праздника исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

День 23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал государственным всенародным праздником, посвящённым всем поколениям защитников Отечества.

В этот день проводится праздничный артиллерийский салют в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Севастополе, Смоленске и Мурманске, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.