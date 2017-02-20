Фестиваль народного искусства "Русская весна" удивит тюменцев

Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Первый в истории Тюменской филармонии фестиваль народного искусства "Русская весна" открывается 20 февраля. Он продлится до конца марта.

Программу "Зимние сибирские забавы" представит 20 февраля Омский русский народный хор – один из ведущих профессиональных народных коллективов России, визитная карточка сибирского края, сокровищница песенных традиций и зажигательных самобытных плясок. Прекрасные голоса артистов, теплота и искренность исполнения песен, яркие, запоминающиеся хореографические номера, предельная сложность трюков, которые с необыкновенной легкостью выполняют танцоры, приводят в восторг, неизменно вызывая бурю аплодисментов.

10 марта Русский национальный балет "Кострома" выступит с программой "Великая история великой страны". В программе шоу широко используются новейшие технологии, уникальные костюмы, интересные декорации. Это один из самых молодых профессиональных хореографических коллективов России, представляющих традиционное народное искусство. О международном признании балета говорят 45 туров почти в 30 странах мира.

25 марта состоится концерт ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко, который по праву признан художественным достоянием России. Выступления коллектива отличает театрализация танцев, насыщенный юмором постановочный стиль. Красота, благородство, артистизм и вдохновение, которые несут сибирские артисты, заряжают положительными эмоциями с первых минут концерта и не отпускают до последних звуков музыки.

Концерты фестиваля объединены в абонемент. Купив единый билет, можно посетить сразу три концерта по выгодной цене, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.