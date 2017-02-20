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Назначен первый заместитель прокурора Тюменской области

11:00 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

Старший советник юстиции заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник освобожден от должности заместителя прокурора области и назначен на должность первого заместителя прокурора Тюменской области приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17 февраля.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Роман Тютюник родился в 1977 году в селе Казанском Тюменской области. В 1999 году он окончил Тюменский государственный университет. Профессиональную деятельность начал следователем прокуратуры Тюменского района, затем трудился  заместителем прокурора Тюменского района, заместителем прокурора Ленинского округа Тюмени. В 2005 году возглавил  прокуратуру Тобольска.  В декабре 2008 года был назначен заместителем  прокурора Тюменской области.

За добросовестный труд Роман Тютюник награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

Теги: Владимир Владимиров , прокуратура , Роман Тютюник

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