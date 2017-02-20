Паводок-2017: в Ишиме очищают русла рек и беседуют с жителями

Фото ИА "Тюменская линия"

План противопаводковых мероприятий реализуется в Ишиме. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор управления по делам ГО и ЧС Владимир Лютов.

По его словам, проведены работы по расчистке русел Карасули и Мергени на протяжении 8 км 180 метров, предстоит расчистить русла на протяжении еще 1 тыс. 620 метров. Расчищены пять подмостовых пространств, еще четыре ждут очереди. Это необходимо для оперативного прохождения воды через территорию города.

Рассчитаны силы и средства, которые будут привлекаться для проведения противопаводковых мероприятий и сопутствующих неотложных работ. Спланирована эвакуация людей, определены пункты временного размещения, решен вопрос с питанием, транспортным обеспечением, то есть предусмотрены все организационные моменты на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того, проверена система оповещения.

Для граждан разработана памятка, учитывающая жителей, которые проживают на подтапливаемых территориях.

С 1 марта начнутся обходы домов, которые попадают в зону риска. Жильцам вручат памятки с конкретными рекомендациями. Будет уточнено количество проживающих, чтобы в случае эвакуации быть уверенными, что все находятся в безопасности.

"Спрогнозировать размеры и силу паводка сложно. Исходя из высоты снежного покрова, учитывая запас влаги в грунте, утверждать, что вода будет на уровне 2016 года, преждевременно и необъективно", - подчеркнул Владимир Лютов.

В перспективе в Ишиме появится водоотводный канал. Сделана проектная документация, она проходит государственную экспертизу, после чего будет понятно, сколько будет стоить проект, каковы условия и технические моменты, которые нужно соблюдать и учитывать.

Чтобы минимизировать ущерб от стихии, руководитель ведомства по чрезвычайным ситуациям рекомендует прислушиваться к информации, которую доводят спецслужбы. Как показывает практика 2016 года, у людей, которые прислушались к рекомендациям и эвакуировали ценности и домашний скот, было гораздо меньше вопросов о моральном ущербе или не было вовсе.

Владимр Лютов рассказал, что многие жители уже обращаются за советом, приходят в управление, чтобы узнать, как максимально себя обезопасить.

"Мы не привязываемся к одному вектору: сделайте так и ничего не будет. Оправдан только комплексный подход, лишь в этом случае результат будет положительным. Минимизировать ущерб и не допустить трагических последствий возможно", - заверил Владимир Лютов.

Напомним, в 2016 году в Ишиме и Ишимском районе пострадало 1 тыс. 116 домовладений – это чуть более 4 тыс. человек, которые находились в зоне подтопления и получили серьезный материальный ущерб, потеряли жилье и находились в некомфортных условиях на протяжении большого времени.

Инна Кондрашкина