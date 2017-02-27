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В тюменских автобусах вводят новые правила оплаты проезда

08:03 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Оплату проезда на входе вводят в общественном транспорте малого класса в  Тюмени.

В большинстве городов-миллионников такая практика существует не один год. Перенять опыт предложили общественники на первом заседании Общественной палаты Тюмени. Перевозчики идею поддержали и готовы постепенно реализовывать ее в автобусах малой вместимости с марта. 18 марта на всех маршрутах появится соответствующая информация.  

 "Это цивилизованный путь, такая практика распространена во многих городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.  Мы пошли на этот шаг из соображений безопасности участников дорожного движения. Сейчас один из главных отвлекающих факторов для водителя - пассажиры, которые передают деньги во время движения. Создает это и затруднения на выходе из автобуса, поэтому мы хотим от этого избавиться и ваыдавать билеты уже на входе. Также оплата на входе предотвратит случаи пользования чужой льготной транспортной картой", – пояснил директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

По мнению специалистов, такая система поможет быстрее перейти на полностью безналичную систему оплаты проезда и в автобусах малого класса. Согласны с этим и общественники. По словам ветерана МВД Геннадия Иванова, оплата проезда на входе положительно скажется на культуре водителей, кондукторов и пассажиров.

"Неправильно, когда мы садимся в маршрутку и едем "зайцами" до своей остановки. Тем более что не всегда при выходе пассажиры успевают взять билет. Платить при входе – цивилизованный подход, думаю, что тюменцы быстро к этому привыкнут", – отметил он.

Евгения Шевцова

Теги: проезд , Тюменьгортранс , Геннадий Иванов , общественный транспорт , Алексей Санник

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