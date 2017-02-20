Гимназисты выиграли олимпиаду по географии

utmn.ru

Гимназисты Тюменского госуниверситета одержали абсолютную победу на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии.

Интеллектуальные состязания проходили на базе института наук о Земле, в них участвовали более 40 представителей средних общеобразовательных учреждений многих городов и районов региона.

Олимпиада состояла из двух туров. В теоретическом школьники отвечали на вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью и физико-географическими особенностями природных явлений, в практической части решали логические инженерные задачи. Ребята продемонстрировали хорошие знание общих географических закономерностей, характеристик природы, материков и населения, особенностей политической карты мира, применяли навыки работы с картами и статистическими материалами.

В параллели 10–11 классов абсолютную победу одержали представители гимназии ТюмГУ Арина Тишенская, Андрей Ляпин и Никита Шахов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.