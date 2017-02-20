up

20.02.2017 понедельник

EUR 61.4496

USD 57.6342

В Тюмени -3..-5 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Гимназисты выиграли олимпиаду по географии

13:10 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Гимназисты Тюменского госуниверситета одержали абсолютную победу на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

Интеллектуальные состязания проходили на базе института наук о Земле, в них участвовали более 40 представителей средних общеобразовательных учреждений многих городов и районов региона.

Олимпиада состояла из двух туров. В теоретическом школьники отвечали на вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью и физико-географическими особенностями природных явлений, в практической части решали логические инженерные задачи. Ребята продемонстрировали хорошие знание общих географических закономерностей, характеристик природы, материков и населения, особенностей политической карты мира, применяли навыки работы с картами и статистическими материалами.

В параллели 10–11 классов абсолютную победу одержали представители гимназии ТюмГУ Арина Тишенская, Андрей Ляпин и Никита Шахов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Теги: ТюмГУ , олимпиада

Последние новости

13:21 Проект "Золотая маска в кино" покоряет тюменскую публику Фото
13:10 Гимназисты выиграли олимпиаду по географии
13:00 Тюменский механизм аренды жилья заинтересовал сенаторов
12:49 На озере Алебашево погоняет скорая помощь
12:38 "Ключ к жизни" поддержал тюменских детей со СМА
12:27 Паводок-2017: в Ишиме очищают русла рек и беседуют с жителями
12:16 Юные воспитанники ЦОП "Тюмень-дзюдо" завоевали медали в Словакии
12:05 Не все страховые компании готовы страховать владельцев домов и коттеджей от весеннего паводка
11:54 Фестиваль народного искусства "Русская весна" удивит тюменцев
11:43 "Жемчужина Сибири" принимает чемпионат УФО по биатлону
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Несанкционированные свалки ликвидируют в Тюменской области

Владимир Якушев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме

Ассоциация инновационных регионов России укрепит сотрудничество с Тюменской областью

Политика

Тюменский механизм аренды жилья заинтересовал сенаторов

Единороссы предлагают распространить антитабачный закон на электронные сигареты

Лариса Теплоухова: утилизацию медицинских и биологических отходов нужно строго контролировать

Экономика

Тюменские сельхозкооперативы объединяют трудолюбивых крестьян

На "ЗапСибНефтехиме" начат монтаж трубопроводов на межзаводской эстакаде

В Тюменской области растет доля газифицированных сел и деревень

Общество

Проект "Золотая маска в кино" покоряет тюменскую публику

Гимназисты выиграли олимпиаду по географии

"Ключ к жизни" поддержал тюменских детей со СМА

Спорт

На озере Алебашево погоняет скорая помощь

Юные воспитанники ЦОП "Тюмень-дзюдо" завоевали медали в Словакии

"Жемчужина Сибири" принимает чемпионат УФО по биатлону

Происшествия

В Тобольске расследовано убийство на почве ревности

В Югре сгорел двухэтажный жилой дом

Инкассатор из Нижнего Тагила инсценировал собственное ограбление из-за низкой зарплаты
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+