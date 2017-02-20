Тюменский механизм аренды жилья заинтересовал сенаторов

Фото Тюменской областной думы

Обмен опытом между субъектом Федерации и федеральными законодателями своевременен и важен для того, чтобы двигаться дальше в законодательном процессе.

Такое мнение выразила глава комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы Инна Лосева на заседании комитета Верхней палаты российского парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с участием представителей органов государственной власти Тюменской области. Речь шла об актуальных вопросах государственной жилищной политики и модернизации ЖКХ в Тюменской области.

По ее словам, на рассмотрение сенаторов тюменские представители вынесли вопрос об арендуемом жилье.

"В законе прописано, что такое арендуемое жилье, а вот механизма действия пока нет. Поэтому субъекты начинают свои пути реализации. Это связано с тем, что нет финансовых ресурсов для некоторых жилищных программ",- пояснила законодатель.

Инна Лосева отметила, что предложения тюменцев заинтересовали федеральных законодателей.

"Правительство региона рассматривает аренду жилья как одну из форм решения жилищных вопросов при переселении из аварийного и ветхого жилья, помощи молодым семьям", - подчеркнула депутат.

Глава комитета акцентировала внимание на днях области в Совете Федерации: "Это взаимовыгодно. Обмен практическим опытом между субъектом Федерации и федеральными законодателями своевременен и действительно очень важен для того, чтобы двигаться дальше в законодательном процессе".

Напомним, в трехдневных мероприятиях приняли участие члены Верхней палаты российского парламента, представители общественности, бизнеса, науки и культуры. Депутатский корпус представляли Сергей Корепанов, Инна Лосева, Фуат Сайфитдинов, Владимир Ковин, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Соб. инф.