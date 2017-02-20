up

20.02.2017 понедельник

EUR 61.4496

USD 57.6342

В Тюмени -3..-5 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Политика

Тюменский механизм аренды жилья заинтересовал сенаторов

13:00 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской областной думы

Обмен опытом между субъектом Федерации и федеральными законодателями своевременен и важен для того, чтобы двигаться дальше в законодательном процессе.

Такое мнение выразила глава комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы Инна Лосева на заседании комитета Верхней палаты российского парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с участием представителей органов государственной власти Тюменской области. Речь шла об актуальных вопросах государственной жилищной политики и модернизации ЖКХ в Тюменской области.

По ее словам, на рассмотрение сенаторов тюменские представители вынесли вопрос об арендуемом жилье.

"В законе прописано, что такое арендуемое жилье, а вот механизма действия пока нет. Поэтому субъекты начинают свои пути реализации. Это связано с тем, что нет финансовых ресурсов для некоторых жилищных программ",- пояснила законодатель.

Инна Лосева отметила, что предложения тюменцев заинтересовали федеральных законодателей.

"Правительство региона рассматривает аренду жилья как одну из форм решения жилищных вопросов при переселении из аварийного и ветхого жилья, помощи молодым семьям", - подчеркнула депутат.

Глава комитета акцентировала внимание на днях области в Совете Федерации: "Это взаимовыгодно. Обмен практическим опытом между субъектом Федерации и федеральными законодателями своевременен и действительно очень важен для того, чтобы двигаться дальше в законодательном процессе".

Напомним, в трехдневных мероприятиях приняли участие члены Верхней палаты российского парламента, представители общественности, бизнеса, науки и культуры. Депутатский корпус представляли Сергей Корепанов, Инна Лосева, Фуат Сайфитдинов, Владимир Ковин, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Соб. инф.

Теги: облдума , ЖКХ , Инна Лосева , аренда жилья , Совет Федерации

Последние новости

13:21 Проект "Золотая маска в кино" покоряет тюменскую публику Фото
13:10 Гимназисты выиграли олимпиаду по географии
13:00 Тюменский механизм аренды жилья заинтересовал сенаторов
12:49 На озере Алебашево погоняет скорая помощь
12:38 "Ключ к жизни" поддержал тюменских детей со СМА
12:27 Паводок-2017: в Ишиме очищают русла рек и беседуют с жителями
12:16 Юные воспитанники ЦОП "Тюмень-дзюдо" завоевали медали в Словакии
12:05 Не все страховые компании готовы страховать владельцев домов и коттеджей от весеннего паводка
11:54 Фестиваль народного искусства "Русская весна" удивит тюменцев
11:43 "Жемчужина Сибири" принимает чемпионат УФО по биатлону
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Несанкционированные свалки ликвидируют в Тюменской области

Владимир Якушев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме

Ассоциация инновационных регионов России укрепит сотрудничество с Тюменской областью

Политика

Тюменский механизм аренды жилья заинтересовал сенаторов

Единороссы предлагают распространить антитабачный закон на электронные сигареты

Лариса Теплоухова: утилизацию медицинских и биологических отходов нужно строго контролировать

Экономика

Тюменские сельхозкооперативы объединяют трудолюбивых крестьян

На "ЗапСибНефтехиме" начат монтаж трубопроводов на межзаводской эстакаде

В Тюменской области растет доля газифицированных сел и деревень

Общество

Проект "Золотая маска в кино" покоряет тюменскую публику

Гимназисты выиграли олимпиаду по географии

"Ключ к жизни" поддержал тюменских детей со СМА

Спорт

На озере Алебашево погоняет скорая помощь

Юные воспитанники ЦОП "Тюмень-дзюдо" завоевали медали в Словакии

"Жемчужина Сибири" принимает чемпионат УФО по биатлону

Происшествия

В Тобольске расследовано убийство на почве ревности

В Югре сгорел двухэтажный жилой дом

Инкассатор из Нижнего Тагила инсценировал собственное ограбление из-за низкой зарплаты
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+