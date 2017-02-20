Не все страховые компании готовы страховать владельцев домов и коттеджей от весеннего паводка

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Жители Тюменской области могут застраховать дома и коттеджи от всех рисков, включая весенний паводок. Об этом корр. "Тюменской линии" сообщила руководитель агентства Росгосстраха на Червишевском тракте, 25 Марина Горина.

"Конкретно от весеннего паводка мы не страхуем, - пояснила она. - Страхования жилья у нас комплексное от всех рисков - пожар, взрыв, стихийные бедствия, затопления. И весенний паводок пока входит в эти риски. Тариф - от 0,7 до 1% от стоимости жилья".

Так что жители Ишима, которые пострадали от половодья в 2016 году, могут обратиться в местные отделения Росгосстраха, и застраховать свои дома.

"Хотя, в дальнейшем могут быть введены территориальные ограничения, - уточнила Марина Горина. - В прошлом году в Ишиме даже в черте города много домов затопило. И в этом году все готовятся к высокой воде".

А вот в страховом доме ВСК с весенним паводком уже определились однозначно.

"Мы не страхуем зону подтопления. Это противоречит гражданскому кодексу. У нас уже есть соответствующее решение, - рассказала менеджер по организации агентских продаж страхового дома ВСК Людмила Почушкина. - Страховой случай – это случайное происшествие. Планируемая ситуация - это не страховой случай. В законодательстве у нас написано так, что если этот риск произойдет обязательно, страховая компания не имеет право это страховать".

Многие страховые компании, по словам Людмилы Почушкиной, уже изучили ситуацию, обратились в соответствующие органы и получили данные, что вероятность наводнений в этом году высока, фактически близка к ста процентам.

"А если риск близок к ста процентам, это уже не вероятное событие, а событие, которое обязательно наступит. Согласно закону, событие, которое наступит обязательно – не может страховаться", - подчеркнула она.

Эта ситуация уже беспокоит и органы государственной власти. В настоящее время законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций находится на рассмотрении Государственной думы РФ. В результате принятия этого закона граждане России могут получить невысокое по стоимости страхование на случай ЧС: по подсчетам экспертов, цена страхового полиса составит порядка 360 рублей, причем владельцы жилья получат государственные гарантии выплат при наступлении ЧС. Предполагается, что страхование жилья будет формироваться из так называемого федерального минимума, который обеспечит принцип распределения рисков в масштабах всей страны — сумма покрытия при этом составит 300 тыс. рублей, и добровольного страхования, по которому человек сам сможет определить размер покрытия.

Напомним, что в Ишиме весной 2016 года случился самый сильный за последние 20 лет паводок. По данным МЧС, уровень воды в реке Карасуль достигал отметки в 868 см. В зону подтопления попали 443 частных дома, две школы и один детсад. Всего были эвакуированы 832 человека. Правительство области выделило пострадавшим древесину для ремонта по льготной цене. Для создания насыпных дамб высотой 1,5 метра в город завезли более 6 тыс. куб. м грунта.

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ишиме возглавлял губернатор Владимир Якушев. Он провел в городе больше недели, причем работал в основном не в кабинете, а на затопленных улицах.

Материальная помощь в размере 50 тыс. рублей была выплачена каждому пострадавшему от паводка из резервного фонда губернатора, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. Общий объем компенсаций, которые ишимцы получили за поврежденное или утраченное в результате стихийного бедствия жилье и имущество составил около 500 млн рублей. Восстановление всех коммуникаций и инфраструктуры на подтопленных территориях - это еще около 700 млн рублей.

Борис Олейник