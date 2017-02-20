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В областной думе открылась выставка к Году экологии

17:21 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Узнать о редких животных и растениях Тюменской области могут посетители выставки, которая открылась в Тюменской областной думе. Первыми экспонаты увидели студенты ТюмГУ. 

Четыре раздела выставки посвящены традициям природопользования в древнем обществе, проблемам природопользования Тюменской области, местной краснокнижной флоре и фауне. Коллекцию животных, гербарии, литературу и археологические находки предоставил ТюмГУ.   

"Для Тюменского государственного университета каждый год - по-своему год экологии, потому что у нас несколько крупнейших подразделений, которые занимаются экологической проблематикой. Речь идет как о научном направлении, так и об исследовательском. У нас открылся новый институт, ежегодно проходит конкурс "Экология жизненного пространства", мы планируем отпраздновать международный День воды. Открытие выставки, приуроченной к Году экологии, - знаковое событие, наш маленький вклад в общее дело. Необходимо привлекать внимание к проблемам экологии и находить решения. Это самое сложное и главное", - рассказал депутат Тюменской областной думы, ректор ТюмГУ Валерий Фальков на открытии экспозиции.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Татьяна Ковалева

Теги: облдума , экология , ТюмГУ , выставка , Год экологии , Валерий Фальков

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