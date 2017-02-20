В областной думе открылась выставка к Году экологии

Фото ИА "Тюменская линия"

Узнать о редких животных и растениях Тюменской области могут посетители выставки, которая открылась в Тюменской областной думе. Первыми экспонаты увидели студенты ТюмГУ.

Четыре раздела выставки посвящены традициям природопользования в древнем обществе, проблемам природопользования Тюменской области, местной краснокнижной флоре и фауне. Коллекцию животных, гербарии, литературу и археологические находки предоставил ТюмГУ.

"Для Тюменского государственного университета каждый год - по-своему год экологии, потому что у нас несколько крупнейших подразделений, которые занимаются экологической проблематикой. Речь идет как о научном направлении, так и об исследовательском. У нас открылся новый институт, ежегодно проходит конкурс "Экология жизненного пространства", мы планируем отпраздновать международный День воды. Открытие выставки, приуроченной к Году экологии, - знаковое событие, наш маленький вклад в общее дело. Необходимо привлекать внимание к проблемам экологии и находить решения. Это самое сложное и главное", - рассказал депутат Тюменской областной думы, ректор ТюмГУ Валерий Фальков на открытии экспозиции.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева