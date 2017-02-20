Проект "Золотая маска в кино" покоряет тюменскую публику

Фото из соцсети "ВКонтакте"

Тюменцы оценили спектакль театра оперы и балета Екатеринбурга "Ромео и Джульетта". Прямая трансляция из музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко проходила в кинотеатре "Синема парк".

Постановка художественного руководителя театра оперы и балета Екатеринбурга Вячеслава Самодурова стала рекордсменом по количеству номинаций фестиваля "Золотая маска".

"Восемь номинаций оказались приятной неожиданностью, - сказал Вячеслав Самодуров. – Персональная номинация – это хорошо, но я руковожу труппой и успех каждого артиста для меня очень много значит".

Балет "Ромео и Джульетта" номинирован как лучший спектакль в балете, лучшая работа дирижера, лучшая работа хореографа, лучшая женская роль (Екатерина Сапогова), лучшая мужская роль (Александр Меркушев, Игорь Булыцын), лучшая работа художника в музыкальном театре, лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре.

Фото из соцсети "ВКонтакте"

Выбирая танцоров, Вячеслав Самодуров сделал акцент на молодость и юность артистов. Екатерина Сапогова впервые исполняет партию Джульетты, постановщик балета выбрал ее на главную роль из второго состава.

Как признался исполнитель роли Ромео Александр Меркушев, в екатеринбургском театре нет внутренней конкуренции, над спектаклем работает весь коллектив. Артисты считают, что образы Ромео и Джульетты они проживают не только на сцене, но и в жизни.

Многие критики называют дуэль Меркуцио и Тибальта кульминацией балета. В постановке Вячеслава Самодурова у Меркуцио открыто больше граней – в других интерпретациях он исполняет роль весельчака.

Фото из соцсети "ВКонтакте"

"Главное требование было: "Ведите себя естественно, как если бы на вас на улице наставили шпагу". Требование убрать нафталиновые жесты и показывать, как ты себя будешь вести в той или иной ситуации с учетом пьесы Шекспира, меня заинтриговало", - рассказал исполнитель роли Меркуцио Игорь Булыцын.

По его словам, в спектакле хореографически поставлено даже фехтование. Хореограф провел отдельную работу над комбинациями боя - они четко подходят под музыку.

Спектакль, посвященный 125-летию Сергея Прокофьева и 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира, отходит от формата драматического балета и сумел соединить шекспировкую эпоху с современностью. Передать сценические образы помогли необыкновенные платья балерин с длинными шлейфами у дам из кланов Монтекки и Капулетти.

Художник по костюмам Ирэна Белоусова создала образы, соединив современность и прошлые века, а сценограф Энтони Макилуэйн изобразил лондонский театр "Глобус", где произведение Шекспира было сыграно впервые.

Фото из соцсети "ВКонтакте"

Дирижер-постановщик Павел Клиничев в 2017 году стал единственным претендентом на победу в номинации "Балет/Работа дирижера" - это нонсенс для "Золотой маски". При этом плоды трудов сложившегося творческого тандема Вячеслава Самодурова и маэстро оказались в шорт-листе национальной премии дважды.

"Мне с ним очень комфортно работать, и я всегда понимаю, чего он хочет. Может поэтому наша работа пользуется успехом. Обычно в концертах играется сюита из "Ромео и Джульетты" Прокофьева. У меня же есть возможность играть балет целиком. Это очень популярный и благодатный материал для хореографов и дирижеров", - считает Павел Клиничев.

Завсегдатай показов Лидия Абышева прежде была на спектаклях в театре оперы и балета в Екатеринбурге. Она считает, что проект "Золотая маска в кино" дарит новые впечатления и эмоции.

"Это возможность посмотреть спектакли, которые мы в Тюмени увидеть не сможем. В кинотеатре все ярко и близко видно. Теперь с нетерпением жду "Грозу", - сказала Лидия Абышева.

Спектакль "Гроза" режиссера Андрея Могучего, а также спектакль Льва Додина "Жизнь и судьба" и постановка Петра Фоменко "Война и мир. Начало романа" тоже покажут на больших экранах страны в прямой трансляции.

У проектов TheatreHD уже появилась аудитория в кинотеатре Тюмени, отметила Лидия Абышева. Особенно запомнились ей показы балета в двух действиях Мэтью Борна "Лебединое озеро" в 3D, снятого в лондонском театре Sadler’s Wells, и оперы "Кармен" в постановке Ричарда Эйра.

Напомним, проект TheatreHD "Золотая маска в кино" стартовал в более чем 60 городах России. Повтор показа спектакля "Ромео и Джульетта" пройдет 6 мая в кинотеатре "Синема парк" в ТРЦ "Гудвин".

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Ирина Ромашкина