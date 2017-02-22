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Наказание для водителей общественного транспорта в Тюмени могут ужесточить

13:13 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

26 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта произошло в Тюмени с 6 по 12 февраля. В 11 из них виновными оказались водители.

Как сообщил директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник на еженедельном совещании с руководителями предприятий-перевозчиков, всего за это время водители нарушили правила дорожного движения 53 раза. Самыми частыми нарушениями остаются проезд на красный свет, поворот с другой полосы, заезд за стоп-линию, просроченный техосмотр, невыдержанный интервал между автобусами в остановочном кармане и не пристегнутый ремень. Восемь раз водители не пропустили пешеходов.

Руководители предприятий-перевозчиков доложили, что каждое ДТП стало предметом внутреннего расследования. Большинство водителей объяснили нарушения тем, что опаздывали по графику или попали в скользкий снежный накат в остановочном кармане. Все они направлены на дополнительное 20-часовое обучение правилам дорожного движения и инструктаж по маневрированию в остановочных карманах.

По мнению заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, в некоторых случаях нужны кардинальные меры. К примеру, за проезд на красный свет с водителем нужно расторгнуть договор.

"Это станет хорошим примером для остальных, если есть систематические нарушения. При необходимости нужно организовывать межведомственные проверки, делать все для того, чтобы водители осознавали ответственность", - подчеркнул он.

Обратил внимание Максим Афанасьев и на случаи, когда информация о нарушении появилась в СМИ, а позже выяснилось, что водитель не виноват.

"Важно, что из всех ДТП только 30 процентов произошло по вине водителей. Безусловно, с нарушениями нужно бороться, но в любой ситуации сначала стоит разобраться. Были случаи, когда публиковали резонансные факты о происшествиях в общественном транспорте, многие высказывались, комментировали и только потом выяснилось, что дело было не в водителе и не в перевозчике. Нужно аккуратнее подходить к таким ситуациям", - отметил Максим Афанасьев.

В обсуждение включились и общественники. По мнению известного деятеля, ветерана МВД Геннадия Иванова, нужно в целом повышать культуру водителей, кондукторов и пассажиров общественного транспорта. Член Общественной палаты, председатель регионального отделения ДОСААФ Анатолий Пусев призвал также обратить внимание на защиту кондукторов и водителей от неадекватных пассажиров, достоверность оплаты проезда по льготным картам и повышение качества услуг общественного транспорта в Тюмени в целом.

Евгения Шевцова

Теги: перевозчики , Тюменьгортранс , общественнный транспорт , Максим Афанасьев

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