"Ключ к жизни" поддержал тюменских детей со СМА

www.skanaa.com

Дети-СМАйлики – так ласково называют ребят со спинальной мышечной атрофией. В рамках благотворительного проекта "Ключ к жизни" для четырех тюменских детей со СМА приобретено дорогостоящее медицинское оборудование, которое не входит в программу государственных гарантий.

В ближайшее время пятилетняя Амина из села Омутинского получит еще один откашливатель, который ей жизненно необходим. Прибор поможет девочке справляться с болезнью быстрее.

Спинальная мышечная атрофия - это редкое тяжелое прогрессирующее наследственное заболевание, при котором происходит постепенная атрофия мышц тела. От этого недуга пока нет лекарства. При развитии болезни страдает только физическое состояние детей, интеллектуально и эмоционально они абсолютно здоровы. Однако самостоятельно передвигаться, дышать и есть им с развитием болезни становится все труднее. Ежедневный уход, поддержание стабильного состояния и симптоматическая терапия – это то, что необходимо для нормальной жизни детей со СМА.

Напомним, что 27-28 января 2017 года при поддержке благотворительного проекта "Ключ к жизни" в Тюмени впервые прошла конференция, в рамках которой приглашенный специалист проконсультировал тюменские семьи по вопросам респираторной поддержки и эксплуатации откашливателей и их индивидуальных настроек.

В 2016 году "Ключ к жизни" оказал помощь 119 тюменским детям с тяжелыми заболеваниями. Все они прошли дорогостоящие диагностические исследования, лечение и реабилитацию, получили необходимое медицинское оборудование, которое не входит в программу государственных гарантий. "Ключ к жизни" на протяжении пяти лет объединяет усилия бюджета и средств благотворителей, чтобы оперативно оказывать медицинскую помощь тяжелобольным детям с применением высоких медицинских технологий.

"Для участников проекта "Ключ к жизни" стал и последней надеждой, и главной поддержкой. Такая помощь для них значит очень много. Консолидация возможностей регионального бюджета и благотворителей позволила за пять лет реализации проекта помочь более семистам ребятишкам. За эти годы "Ключ к жизни" завоевал доверие как у благотворителей, так и у тех, кто обращается за помощью", - считает губернатор Владимир Якушев, по инициативе которого "Ключ к жизни" стартовал летом 2011 года.

Чтобы дать шанс на выздоровление, достаточно отправить смс-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово КЛЮЧ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. Отправка смс на номер 3434 бесплатна. Комиссия с абонента оператора сотовой связи - 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и TELE2.