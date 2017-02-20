Тюменский театр кукол представит свой "Необыкновенный концерт"

Фото пресс-службы Тюменского театра кукол

Премьеру "Наш необыкновенный концерт" по мотивам одноименного легендарного пародийно-сатирического спектакля готовят артисты Тюменского театра кукол. Фантазия на кукольные темы в одном действии пройдет в большом зале театра 8 марта в 11 часов.

Свой парафраз кукольного концерта подготовил режиссер Тюменского театра кукол Сергей Кузин. Зрителей ждет 12 номеров: будут цирковой номер, оперетта, танцы и многие другие.

"Необыкновенность нашего концерта в том чуде, в том волшебстве искусства театра кукол, которое именуется анимацией, - считает Сергей Кузин. - Оживление, одухотворение неживого – вот то, ради чего актеры-кукловоды выходят на сцену. И обыкновенная веревка становится удавом, тряпочки превращаются в балерину, садовые лейки переворачиваются и оказываются хором бабушек, а из обыкновенной пыльной бутылки, найденной на улице, появляется сказочный джин. А уж если на сцену выходят настоящие театральные куклы, их непросто отличить от обыкновенных живых артистов".

В подготовке веселого представления также участвуют заслуженная артистка России Ирина Кузина, художник-постановщик Светлана Бажко и музыкальное оформление Ольга Двинина.

Дополним, спектакль "Необыкновенный концерт" поставили в 1946 году Сергей Образцов и Семен Самодур в Центральном академическом театре кукол. В 1972 году на центральном телеканале выходила одноименная телевизионная версия. По сей день спектакль ставится на сцене театра кукол им. С. Образцова. Он стал самым известным в мире русским кукольным представлением XX века, который сыграли более 10 тысяч раз, и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Ирина Ромашкина