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В селах Тюменской области готовят площадки под строительство

18:01 24 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

Более двухсот миллионов рублей выделено из регионального бюджета для обеспечения  земельных  участков  для  индивидуального жилищного строительства необходимой инженерной инфраструктурой в 2016 году.    

Благодаря господдержке готовы к началу строительства 1 тыс. 93 участка в Абатском,  Аромашевском,  Бердюжском,  Вагайском,  Ишимском,  Исетском, Казанском,  Омутинском,  Тюменском,  Уватском,  Упоровском  и  Юргинском муниципальных  районах. Проектные работы проведены  на 349  земельных  участках.

В 2017 году правительство Тюменской области продолжит финансирование этой программы. В региональном бюджете заложено 79 млн 761 тыс. рублей для подготовки необходимых коммуникаций в сельской местности. Предполагается, что полностью всей необходимой инфраструктурой будут обеспечены 370 участков.

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