В селах Тюменской области готовят площадки под строительство

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Более двухсот миллионов рублей выделено из регионального бюджета для обеспечения земельных участков для индивидуального жилищного строительства необходимой инженерной инфраструктурой в 2016 году.

Благодаря господдержке готовы к началу строительства 1 тыс. 93 участка в Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Ишимском, Исетском, Казанском, Омутинском, Тюменском, Уватском, Упоровском и Юргинском муниципальных районах. Проектные работы проведены на 349 земельных участках.

В 2017 году правительство Тюменской области продолжит финансирование этой программы. В региональном бюджете заложено 79 млн 761 тыс. рублей для подготовки необходимых коммуникаций в сельской местности. Предполагается, что полностью всей необходимой инфраструктурой будут обеспечены 370 участков.