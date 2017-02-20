Завод в Тюменском районе примет стеклотару

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Акции по сбору стеклотары проведет завод "Стеклотех" в Тюменском районе.

"Объемы сбора небольшие, здесь больше стараемся делать акцент на формирование экологического сознания. А на это могут уйти годы. Хорошо, что в Тюмени силу набирает движение по сбору ПЭТ-упаковки, но сбор стекла гораздо сложнее. В этом мы убедились на не очень удачном примере сбора бутылок в Богандинском, когда вместе со стеклом в контейнеры сбрасывали и весь остальной мусор", - пояснила генеральный директор завода Елена Острягина.

Выход из ситуации на "Стеклотехе" видят в скором открытии мусороперерабатывающих заводов в Тюменской области.

"Здесь не удается наладить сбор, но сортировка решит проблему. Стекла у нас не меньше, чем везде. Только до переработчиков оно не доходит. Надеюсь, вскоре ситуация изменится в лучшую сторону", - цитирует Елену Острягину управление информационной политики Тюменского района.

Соб. инф.