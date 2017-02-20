В Упорово впервые пройдет масленичное шествие

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12 предприятий разной направленности примут участие в масленичном шествии в Упорово 26 февраля. Об этом сообщила директор Упоровского районного Дома культуры Надежда Константинова.

"Впервые мы организовываем такое шествие. Коллективы предприятий будут в костюмах и у каждого коллектива будет свое чучело Масленицы. После шествия все желающие примут участие в массовом хороводе", - добавила она.

На празднике проведут два конкурса: "Сударыня барыня" и "Масленичные балаганчики".

"В конкурсе "Сударыня барыня" мы определим лучшее чучело Масленицы. В конкурсе "Масленичные балаганчики" предполагается несколько номинаций: барин-самовар, лучший блин и лучшая частушка о масленице и блинах. Никто не уйдет без подарка", - отметила Надежда Константинова.

По ее словам, каждый год на Масленицу собирается много народа. "Жители Упорова любят этот праздник. В этом году ожидаем более трех тысяч человек. Будет большое количество разнообразных творческих площадок. В завершении возле главного чучела Масленицы соберем все чучела, которые будут представлены предприятиями проведем масленичный хоровод и сожжем чучела", - подытожила она.

Ирина Шемякина