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Тюменцам пора задекларировать доходы, полученные в 2016 году

16:49 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.nalog.ru

Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц стартовала в Тюменской области.

Продали имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения, ценные бумаги или долю в уставном капитале компании? Сдавали квартиру, комнату в аренду? Предпринимательская деятельность приносила доход в 2016 году? Выиграли в лотерею? Получили в дар земельный участок? Тогда подайте декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 2 мая 2017 года, сообщает пресс-служба управления ФНС ПО Тюменской области.

Декларация предоставляется по месту регистрации налогоплательщика. Чтобы узнать код налогового органа и наименование нужной инспекции, воспользуйтесь онлайн-сервисом ФНС России "Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции".

Заполнить и подать декларацию можно в электронном виде в интернет-сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" (раздел "3-НДФЛ"), там же следует подписать документ электронно-цифровой подписью (ЭЦП), бесплатно генерируемой во вкладке "Профиль". Заполнить декларацию можно посредством программ  "Декларация-2016" и "Налогоплательщик ЮЛ".

Стоит отметить, что желающие посетить налоговый орган лично могут спланировать свой визит, воспользовавшись интернет-сервисом "Онлайн запись на прием в инспекцию". Запись производится на основании графика работы выбранной налогоплательщиком инспекции при условии наличия свободного времени, и начинается за 14 календарных дней до дня посещения. Список инспекций, их адреса и контакты размещены на официальном сайте ФНС России на стартовой странице во вкладке "Контакты и  обращения".

Для получения более подробной информации налогоплательщики могут обратиться в Единый контакт-центр Федеральной налоговой службы России по телефону 8 (800) 222 22 22. В УФНС России по Тюменской области и подведомственных инспекциях открыты телефоны горячих линий по вопросам декларирования доходов, номера которых размещены в разделе "Декларационная кампания" на официальном сайте ФНС России.

Теги: доходы , налоговая служба , декларация

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