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В тюменских деревнях строятся дороги с твердым покрытием

19:03 26 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
ГУ МЧС России по Тюменской области

Доля сельских населенных пунктов Тюменской области, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием, в 2016 году выросла до 80,47 %. В нормативное состояние приведено 102 км автомобильных дорог.

К общей сети  автомобильных дорог присоединено два населенных пункта: село Половинное  Бердюжского  района,  где  проживает 84  человека,  и  деревня Тюлешов  Бор  Викуловского    района,  где проживает 79 человек.

По  итогам  года  доля  автомобильных  дорог  общего  пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 56,89 %. Прирост протяженности дорог, находящихся в нормативном состоянии, составил 0,5%.

Реализацию  мероприятий  по  развитию  сети  автомобильных  дорог  в сельской местности планируется продолжить в 2017 -2019 годах в соответствии с межремонтными сроками и социальной значимостью объектов. Разрабатывается  проектная  документация  по присоединению  в  2017  году дорогами с твердым покрытием 5 населенных пунктов: села  Ермаки, деревни Осиновка и села  Пестово (Викуловский муниципальный район), деревни Бердюгино (Ялуторовский  муниципальный  район) и  деревни Тюменцева (Упоровский муниципальный район).

Всего протяженность  автомобильных  дорог, проходящих по Тюменской области, составляет более  19, 31 тысяч км, из них  9, 077 тысячи  (46,5 %) - регионального и межмуниципального значения, 9, 214 тысячи  км  (48,2 %) - местного значения.

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