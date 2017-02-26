В тюменских деревнях строятся дороги с твердым покрытием

ГУ МЧС России по Тюменской области

Доля сельских населенных пунктов Тюменской области, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием, в 2016 году выросла до 80,47 %. В нормативное состояние приведено 102 км автомобильных дорог.

К общей сети автомобильных дорог присоединено два населенных пункта: село Половинное Бердюжского района, где проживает 84 человека, и деревня Тюлешов Бор Викуловского района, где проживает 79 человек.

По итогам года доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 56,89 %. Прирост протяженности дорог, находящихся в нормативном состоянии, составил 0,5%.

Реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности планируется продолжить в 2017 -2019 годах в соответствии с межремонтными сроками и социальной значимостью объектов. Разрабатывается проектная документация по присоединению в 2017 году дорогами с твердым покрытием 5 населенных пунктов: села Ермаки, деревни Осиновка и села Пестово (Викуловский муниципальный район), деревни Бердюгино (Ялуторовский муниципальный район) и деревни Тюменцева (Упоровский муниципальный район).

Всего протяженность автомобильных дорог, проходящих по Тюменской области, составляет более 19, 31 тысяч км, из них 9, 077 тысячи (46,5 %) - регионального и межмуниципального значения, 9, 214 тысячи км (48,2 %) - местного значения.