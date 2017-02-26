Более 170 км автомобильных дорог федерального значения приведены в нормативное состояние

www.gibdd.ru

В Тюменской области в нормативное состояние приведено более 170 км автомобильных дорог федерального значения. В том числе, 71,8 км одной из самых аварийных трасс "Тюмень -Тобольск -Ханты-Мансийск", 74,5 км дороги "Тюмень -Ялуторовск -Ишим –Омск", 31,6 км дороги "Челябинск -Курган -Омск –Новосибирск". Уточненные данные по итогам 2016 года привела пресс-служба Тюменской областной думы.

Сейчас ведутся проектные и строительные работы на трех участках дороги "Тюмень –Омск" от Тюмени до п. Богандинский, общей протяженностью 28 км и мосту через реку Тобол протяженностью 645 п.м. на 123 –м км автодороги "Тюмень -Ханты-Мансийск", предусмотренные на период с 2015 до 2020 года соглашением о софинансировании дорожных работ в отношении федеральных дорог.

ФКУ "Уралуправтодор" прорабатывается вопрос строительства транспортного кольца, соединяющего все автомобильные дороги федерального значения, и проходящего в районе сел Успенка и Червишево, поселка Богандинский и села Борки.