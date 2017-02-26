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Более 170  км автомобильных дорог федерального значения приведены в нормативное состояние

16:01 26 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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В Тюменской области в  нормативное  состояние  приведено  более  170  км автомобильных дорог федерального значения. В том числе, 71,8 км одной из самых аварийных трасс  "Тюмень -Тобольск -Ханты-Мансийск", 74,5 км дороги "Тюмень -Ялуторовск -Ишим –Омск", 31,6 км  дороги "Челябинск -Курган -Омск –Новосибирск". Уточненные данные по итогам 2016 года привела пресс-служба Тюменской областной думы.

Сейчас  ведутся проектные и строительные работы на трех участках дороги "Тюмень –Омск"  от Тюмени до п. Богандинский,  общей протяженностью 28 км и мосту через реку  Тобол  протяженностью  645  п.м.  на  123 –м км  автодороги  "Тюмень -Ханты-Мансийск", предусмотренные на период с 2015 до 2020 года соглашением о софинансировании дорожных работ в отношении федеральных дорог.

ФКУ  "Уралуправтодор"  прорабатывается  вопрос  строительства транспортного кольца, соединяющего все автомобильные дороги федерального значения,   и  проходящего  в  районе  сел  Успенка и  Червишево, поселка  Богандинский   и  села  Борки.

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