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На строительстве эстакады Пермякова - Федюнинского в Тюмени меняется схема движения

16:16 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Запрещены левые повороты с ул. Федюнинского на ул. Пермякова и в п. Ожогино в Тюмени. Это связано с работами по сооружению опор путепровода, которые занимают всю площадь проезжей части ул. Федюнинского.

Одновременно для большей пропускной способности будет демонтирован

Кроме того, строители демонтируют светофор на перекрестке Пермякова и Федюнинского.  Для транспорта, двигающегося с ул. Пермякова и из поселка Ожогино, будет разрешен только поворот направо. Ограничение движения будет действовать с 21 февраля по 1 июня 2017 года.

Дополнительные пути объезда участка строительства организованы по улицам Мельникайте, Широтной и Монтажников.

Развязка на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского аналогична развязке на пересечении Мельникайте и Федюнинского и будет представлять собой эстакаду над кольцом. 

Для организации работ по сооружению опор на площади действующей дороги устроен дополнительный проезд из железобетонных плит вдоль ул. Федюнинского со стороны д. Ожогино, по которому будет организовано движение транспорта по направлению от ул. Пермякова в сторону ТЭЦ-2.

Движение будет осуществляться в две полосы движения (по одной полосе движения в каждом направлении). Со стороны ул. Пермякова в сторону ул. Мельникайте движение будет осуществлено по существующей проезжей части так же в две полосы движения. Полного закрытия ул. Федюнинского не предусмотрено.

Устройство асфальтобетонного покрытия по новому направлению кольца и боковых проездов будет выполнено летом, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Теги: транспорт , строительство дорог

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