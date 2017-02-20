21 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция председателя общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области Федора Попова "О работе общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется пресс-конференция председателя областной думы Сергея Корепанова по итогам работы в 2016 году.

В Тюмени в 12 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание президиума правительства региона.

В Тюмени в 18 часов в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция проекта "КонцептХаб. Открытые лекции" на тему "Исторический факт и исторический миф".

В Ишиме в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, второй этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Лучший межмуниципальный отдел 2016 года. Первоочередные задачи и эффективность деятельности ишимской полиции".

Этот день в истории:

1613 - Земский собор официально избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова.

1677 - умер Бенедикт (Барух) Спиноза, знаменитый голландский философ.

1816 - по инициативе Александра Муравьева основана тайная организация "Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества".

1959 - родился Михаил Родзянко, российский политик, один из лидеров партии октябристов.

1872 - в Москве открылся Императорский (ныне государственный) исторический музей.

1885 - в Вашингтоне открыт самый высокий в мире памятник – 169,3 м – Джорджу Вашингтону.

1886 - в Петербурге прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Хованщина".

1904 - родился Алексей Косыгин, председатель Совета Министров СССР с 1964 по 1980 годы, автор знаменитой серии экономических реформ конца 60-х годов.

1916 - на Западном фронте немцы начали Верденскую операцию – одно из самых кровавых сражений Первой мировой войны, прозванное верденской мясорубкой.

1920 - образована государственная комиссия по электрификации России.

1942 - родилась Вера Алентова, советская актриса кино и театра.

1947 - в США впервые продемонстрировано действие фотокамеры "Полароид". На создание черно-белой фотографии фотоаппарат тратил тогда около минуты.

1984 - умер Михаил Шолохов, писатель, лауреат Нобелевской премии.

1993 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом для закрытых помещений – 6 м 15 см.

1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении.

1995 – американец Стив Фоссет первым в мире в одиночку на воздушном шаре пересек Тихий океан.