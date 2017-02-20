Югорские чемпионы поддерживают хорошие отношения с Ханты-Мансийским банком

Фото Ханты-Мансийского банка

Весомый вклад в победу в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене внес и представитель югорской спортивной школы Алексей Волков.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) и олимпийский чемпион Алексей Волков – давние друзья. На протяжении многих лет финансовая организация поддерживает югорских спортсменов, защищающих честь страны на высоком уровне.

Подготовка многих членов сборной России к зимней Олимпиаде в Сочи велась при финансовом участии Ханты-Мансийского банка, что стало залогом побед Александра Легкова и Алексея Волкова, партнерские отношения с которыми продолжаются до сих пор, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Алексей Волков вместе с другими спортсменами Югры, входившими в олимпийскую сборную России, после успешных стартов побывал в гостях в Ханты-Мансийском банке. Он также принял участие в Югорском лыжном марафоне, выйдя на старт с другими прославленными спортсменами Евгением Дементьевым, Александром Легковым, Сергеем Устюговым, Светланой Слепцовой, Марией Гущиной.

Соб. инф.