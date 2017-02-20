В Тюмени стартует проект "Зеленый город"

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Активно включиться в обсуждение устройства рекреационных зон, которые планируется благоустроить в областной столице, призывают тюменцев идинороссы.

Руководитель Тюменского городского местного исполкома партии Дмитрий Осипов рассказал, что представители первичек неоднократно обращались с инициативой в городской исполком: "Люди считают, что в районах плотной жилой застройки недостаточно рекреационных территорий шаговой доступности. Не хватает небольших парков и скверов, чтобы каждый тюменец мог найти третье место".

Добавим, что в урбанистике существует ряд терминов: "первое место" – это дом, "второе место" – работа, "третье место" – пространство, где человек может отдохнуть, провести время с друзьями, близкими.

"К сожалению, практика третьего места не везде в нашем городе реализована. Инициатива была озвучена и поддержана на конференции Тюменского городского отделения партии "Единая Россия", которая состоялась в декабре минувшего года, – отметил Дмитрий Осипов. – Эти предложения были формализованы, а инициатива направлена в администрацию Тюмени. Они, в свою очередь, поддержали проект, и сейчас начинается работа по согласованию территорий".

Работа в рамках проекта будет проводиться совместно с членами фракции "Единая Россия" городской думы и органами территориального самоуправления.

"Мы хотим сделать этот проект открытым, поэтому до конца марта презентуем платформу, на которой каждый тюменец сможет поучаствовать в обсуждении благоустройства. Хочется, чтобы спальные районы засияли новыми красками, чтобы в городе появились места позитивного притяжения".

Напомним, что благодаря инициативе Дмитрия Осипова и члена фракции "Единая Россия" городской думы Николая Руссу, реализованной при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия и компании "Мостострой-11", в областной столице появился парк "Школьный".

По просьбам жителей близлежащих домов в парке появились городок с горками, карусели, качели и турниковый комплекс, детские игровые комплексы. Кроме того, была организована и зона отдыха, чтобы родители могли посидеть на скамейке, пока их ребенок играет на площадке, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"