Тюменская область обеспечена строительным сырьем на век впреред

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Тюменская область обеспечена запасами строительного сырья, как минимум, на сто лет.

Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Тюменская область - один из немногих нефтедобывающих регионов России, приступивших к освоению трудноизвлекаемых запасов нефти. Текущие извлекаемые запасы позволяют сохранять достигнутые уровни добычи нефти в течение не менее четырех десятилетий", - отметила она. По словам заместителя губернатора, неоспоримым достижением региона стало увеличение добычи нефти до 12 млн тонн в год с 2008 по 2016 годы.

Кроме нефти, Тюменская область располагает разведанными запасами песка, глины, торфа, сапропеля и других востребованных на рынке полезных ископаемых, добавила Лариса Теплоухова.

"Регион имеет серьезный потенциал для развития новых производств за счет поиска залежей титан-циркониевых минералов, формовочных и стекольных песков и ряда других полезных ископаемых. Геологоразведка и добыча местного сырья активно развиваются. Например, запасов строительных песков в Тюменской области хватит, чтобы полностью отстроить Пальму Джумейра - искусственный остров в эмирате Дубай. Этот строительный проект не имеет аналогов по масштабу на планете. Запасами строительного сырья регион обеспечен более чем на сто лет", - подчеркнула заместитель губернатора.

Принцип рационального использования природных ресурсов в регионе основан на территориальном зонировании по видам полезных ископаемых, когда добыча ведется в компактно размещенных локальных зонах, добавила она.

"Такой подход позволяет системно решать вопросы развития территорий, размещения транспортной и социальной инфраструктуры, повышать общую геологическую изученность района, сохранять окружающую среду за счет снижения масштабов антропогенного воздействия", - отметила Лариса Теплоухова.

Евгений Бабенко